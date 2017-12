De Nijs blijft nog een jaar bij Tholense Boys

Trainerscarrousel Amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Tholense Boys is momenteel de nummer twee in de 3e klasse B van het zaterdagvoetbal. De achterstand op koploper Krabbendijke is tien punten. De afgelopen twee seizoenen liep Tholense Boys onder leiding van De Nijs promotie net mis. Twee jaar op rij ging de finale van de nacompetitie verloren.

