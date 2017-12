Politie betrapt negen vroege knallers

Rotje afsteken (foto: Omroep Zeeland)

In Vlissingen kregen in de wijk Westerzicht twee jongeren een verwijzing naar HALT en in de wijken Bossenburg en Pauwenburg werden twee boetes uitgedeeld. In Oost-Souburg werd een jongen naar HALT doorverwezen omdat hij illegaal vuurwerk in bezit had. En in Biggekerke deelde de politie nog eens vier bekeuringen uit voor het te vroeg afsteken van vuurwerk.

Op heterdaad

Op sociale media wordt veel geklaagd over jongens die nu al vuurwerk afsteken. De politie geeft aan dat ze overtreders op heterdaad moeten betrappen en niet overal tegelijk kunnen zijn. Meldingen van vuurwerkoverlast zijn volgens de politie altijd welkom.