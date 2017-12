IJsbaan met zicht op zee moet sluiten

Toen de ijsbaan nog open was... (foto: Facebook Strandclub Zee)

Vlak voor de Kerstdagen werd de eigenaar gewezen op de aanwezigheid van twee apparaten op het strand bij zijn strandpaviljoen. Deze apparaten, de koelmachine en een aggregaat, moesten weg van Rijkswaterstaat, omdat in het stormseizoen het strand leeg moet zijn. "Daarom besloten wij de apparaten op het terras te zetten, maar tot onze verbazing was dat ook niet goed. De apparaten stonden daarmee nog steeds op een waterkering."

De stekker eruit

Na de Kerstdagen heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegeven om de apparaten weg te halen. En dat betekende definitief het einde voor de ijsbaan die eigenlijk tot 7 januari open zou blijven.

De strandpaviljoenhouder kiest voorzichtig zijn woorden ("Ik ben niet zo van het moddergooien.") om de teleurstelling te verwoorden: "Dit is ons eerste seizoen, wij willen ons uiteraard aan alle regels houden, maar we weten ook niet alles. En het was niet eerst een waarschuwing, maar gelijk dreigen met boetes en het weghalen van apparatuur."

Desondanks wil het strandpaviljoen op de Brouwersdam volgend jaar rond opnieuw een ijsbaan op het terras aanleggen. "We hebben zoveel leuke reacties gehad, zoiets moet toch gewoon kunnen." Traa wil in het nieuwe jaar zo snel mogelijk in overleg met Rijkswaterstaat en andere instanties om te kijken wat wel mogelijk is.

In een reactie zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat dat nu eenmaal is vastgelegd in de wetgeving dat er niets op de waterkering mag staan in het stormseizoen. "En die wetgeving moeten we naleven. We hebben in het verleden ook andere strandpaviljoenhouders erop aangesproken dat ze spullen moesten weghalen, dan kunnen we niet nu ineens dit wel toestaan."

Risico op een milieuramp

Bovendien is er een reden voor die wetgeving. "Die is er niet zomaar. Denk je maar eens in: met storm en hoog water kan er van alles misgaan met zo'n aggregaat en dat is naast een risico voor de waterkering ook nog eens een risico op een milieuramp."

Tegelijkertijd snapt hij de teleurstelling bij Traa. "Ik snap dat hij het heel vervelend vind. Dit initiatief ís natuurlijk ook heel erg leuk, en in principe hebben we er niets op tegen, maar dan moet je het wel volgens de regels doen, met de juiste vergunningen, en moeten wij ons aan de wet houden. Dus als die spullen er niet mogen staan, moeten ze weg."

Praten over oplossing

Voor volgend jaar verwacht hij wel dat er een oplossing te vinden is. "Zoals Traa al zegt moeten we in overleg om te kijken hoe we dit op zo'n manier kunnen regelen dat het wel volgens de wet is toegestaan."