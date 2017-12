Toch geen vreugdevuur in Krabbendijke

Vreugdevuur in Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

Er was een vergunning afgegeven voor één vreugdevuur in het dorp. Dit vuur zou na middernacht worden aangestoken. De gemeente Reimerswaal vindt het jammer dat het vreugdevuur niet doorgaat, maar respecteert het besluit van de initiatiefnemer uit Krabbendijke.

Strengere regels

Na de onrustige jaarwisseling van 2015/2016 in verschillende dorpen besloot de gemeente Reimerswaal dat het anders moest. Met een pakket aan maatregelen, zoals extra toezicht, een alcoholverbod en maximaal één vreugdevuur per dorp, was het bij de afgelopen jaarwisseling stukken rustiger.

