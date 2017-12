Het Hoondert Rally Team maakt zich in Monaco klaar voor de Africa Eco Race (foto: Hoondert Rally Team)

Hoondert kijkt uit naar start Africa Eco Race

Showrondje

De Africa Eco Race mag dan in Monaco officieel van start gaan. Racen is er nog niet bij. "Het is een showrondje", zegt Hoondert vanuit Monaco. "Om er een beetje jus aan te geven vinden ze dat prachtig. En er is veel publiek en de zon schijnt." In Monaco vinden ook allerlei controles plaats, zoals die van papieren en de technische controle. Daarna gaan de deelnemers naar Marokko, waar de race echt gaan beginnen.

Op dag 2 is het direct 460 kilometer duinenpartijen. We kunnen onze borst nat maken" Rallyrijder Adwin Hoondert

Serieuze proeven

Volgens Hoondert moet zijn team de komende weken flink aan de bak. "Het zijn een aantal serieuze proeven", zegt hij met gevoel voor understatement. "Op dag 1 zit nog wel wat verbinding, maar op dag 2 is het direct 460 kilometer duinenpartij. Dat wordt ook heel lastig voor de navigator, maar ook die heeft gezegd dat hij er helemaal klaar voor is." Hoondert is niet bang voor de zware etappes die hem en zijn team te wachten staan. Integedeel. "Een berg zand en een bitje narigheid, daar komen we voor."

Hoondert Rally Team (foto: Omroep Zeeland)

12 etappes

Het Hoondert Rally Team legt in de Africa Eco Race in totaal twaalf etappes. Eerst worden er vijf in Marokko gereden en na de rustdag staan zes etappes in Mauritanië en de slotrace in Senegal nog op het programma. "Mauritanië wordt het zwaarst", weet Hoondert, die eerder aangaf voor een plaats in de top-10 te willen gaan. "Of dat reëel is weet ik niet. Er loopt hier heel wat rond. Vraag het me over een week nog een keer, dan kan ik er meer over zeggen", aldus Adwin Hoondert.

Lees ook: