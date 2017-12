Harde knallen tijdens Thools carbidschieten

Dat het evenement dit jaar een dag eerder is, vindt Berrevoets niet erg. "Op zondag heb je andere dingen te respecteren. Voor ons feestje maakt dat natuurlijk niet uit."

De opbrengst van de middag wordt geschonken aan een Thools doel. Dit jaar hopen de carbidschieters zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de openluchtbaden in Tholen en Sint-Maartensdijk.

Harde knallen

Veel bezoekers zijn op de harde knallen afgekomen. "Ik hoorde het al toen ik thuis was", vertelt een vrouw, "dus ik wilde dat wel even komen bekijken." Een man is speciaal met zijn zoon en kleinzoon vanuit Dinteloord naar Tholen gekomen. "Dit deed ik vroeger al als klein jongetje en wilde dat weer wel eens zien."

Het carbidschieten is een relatief jonge traditie op Tholen. De andere oudejaarstraditie in het stadje, rommelpotten, is enkele jaren geleden verloren gegaan. Daar was te weinig animo voor. In Yerseke wordt die traditie nog voortgezet. Daar heet het koenckelpotten.

Lees ook: