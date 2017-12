John Schot gaat bij RBC voetballen

voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Met zijn keuze voor RBC gaat Schot dus niet in Zeeland voetballen, maar komt hij wel enkele Zeeuwse clubs tegen. Philippine, Hontenisse, HVV'24, Terneuzen en Breskens spelen net als RBC in de 3e klasse A van het zondagvoetbal. De Brabantse club staat daarin twaalfde met elf punten uit evenveel wedstrijden.

Verleden als profvoetballer

Schot heeft een verleden bij oud-profclub RBC Roosendaal. Hij begon als jeugdspeler bij Tholense Boys en belandde als 9-jarige in Roosendaal. Daar speelde hij zich in het Nederlands team onder 14, wat hem op zijn vijftiende een transfer naar PSV opleverde. In Eindhoven kwam hij tot Jong PSV en werd Schot opnieuw regelmatig opgeroepen voor nationale jeugdselecties, waarin hij samen speelde met onder meer Wesley Sneijder en Arjen Robben. Toch redde Schot het in eerste instantie niet in het profvoetbal (bij NEC) en keerde hij terug naar Zeeland waar hij voor Kloetinge en Hoek speelde. IN 2008 maakte hij bij RBC alsnog zijn debuut als profvoetballer. In totaal speelde Schot 48 wedstrijden voor RBC in de Jupiler League en scoorde drie goals. Na zijn profavontuur speelde Schot opnieuw voor Hoek en Kloetinge.