Waarom iedereen een bucketlist zou moeten hebben

"Eeuwig zonde", zegt 'bucketlistinsprirator' Paulien van 't Westeinde uit 's-Heer Abtskerke. Haar droom is om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om ook een bucketlist te gaan maken, maar vooral om hem af te strepen.

Mensen die haar hulp inroepen begeleidt Paulien van 't Westeinde bij het opstellen van hun persoonlijke bucketlist, of zoals zij het ook wel noemt, hun 'levenslijst'. "Ik probeer mensen een duw in de rug te geven om die lijst eindelijk eens te gaan maken. En daarna zorg ik ervoor dat hij niet in de la terecht komt, maar dat ze ermee aan de slag gaan. Want je weet nooit wat er op je pad komt."

Een bucketlist is een lijst met dingen die iemand nog gedaan wil hebben voordat hij sterft. Het woord komt van 'kick the bucket', wat overeenkomt met 'de pijp uitgaan'. Terminaal zieke mensen stellen soms nog een bucketlist op. Ook mensen die gezond zijn en variatie in hun leven willen hebben stellen een bucketlist op. De naam is vooral bekend geworden door de in 2007 uitgekomen film The Bucket List. Tegenwoordig zijn er diverse sites en boeken uitgebracht om mensen te inspireren.

Paulien heeft van dichtbij meegemaakt dat mensen na het overlijden van een geliefde, een scheiding of een burn-out zich realiseren dat het leven vergankelijk is. "Mijn moeder was 57 toen mijn vader plotseling overleed. Ik zag dat zij opeens heel andere beslissingen ging nemen en genoot van nieuwe ervaringen. Alsof ze zich realiseerde dat morgen de laatste dag kon zijn." Dus vroeg Paulien zich af waarom je zou moeten wachten tot je iets naars overkomt? "Want wat zou het toch fijn zijn als je later op je leven terugkijkt en geen spijt hebt dat je bepaalde dingen nooit gedaan hebt, toch?"

Iedereen een bucketlist

Als het aan Paulien ligt, heeft over een paar jaar iedereen een bucketlist. "Je wordt er namelijk blij van." En volgens haar hoef je geen miljonair te zijn om een bucketlist te hebben. "Integendeel, de meeste dingen die mensen graag zouden willen doen kosten namelijk geen of weinig geld, zoals bijvoorbeeld het volgen van een cursus Spaans."

Bucketlistinspirator Paulien begon met haar eigen lijst toen ze drie was

Volgens haar is het grootste probleem dat mensen van nature graag dingen uitstellen. "Mensen zien vaak leeuwen en beren op de weg en zijn bang voor het onbekende, de onzekerheid." Het gevolg is dat mensen daardoor niet durven te dromen en dus ook geen bucketlist hebben. "Dat is erg jammer, want het is eigenlijk heel simpel."