Politie pakt drankrijder op in Waarde na wilde achtervolging

Politie pakt drankrijder op in Waarde na achtervolging (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Toen hij was ingehaald door de agenten en klemgereden lieten ze hem alsnog blazen. De politie omschrijft het als een 'wilde achtervolging'. Hij had flink te diep in het glaasje gekeken, hij zat bijna vijf keer boven de limiet.

Op het schermpje van de alcoholtester van de politie stond dat de automobilist 1.080 Ug/l, terwijl weggebruikers maximaal 220 Ug/l mogen blazen. De dronken automobilist is door de politie aangehouden en naar een politiebureau gebracht om daar in een politiecel zijn roes uit te slapen.