Ongewenste gasten verstoren feestje in Zierikzee met vuurwapen

Aanhouding van de verdachten bij Colijnsplaat (foto: FB politie)

De mannen, tussen de 18 en 22 jaar, kwamen rond 22.00 uur bij het feestje in Zierikzee aan. Hun aanwezigheid zorgde, zo vertelden de aanwezigen aan de politie, direct voor een dreigende sfeer.

Tijdens de ruzie tussen de mannen en de feestgangers over een verdwenen jas trok één van de ongewenste gasten een vuurwapen en bedreigde de feestgangers. Daarna verdwenen de vier mannen met een auto.

Onder schot gehouden

De gewaarschuwde politie zag de auto vervolgens rijden op de Deltaweg ter hoogte van Colijnsplaat. Omdat er sprake was van een vuurwapen bij de verdachten werden ze via een zogenaamde 'uitpraat procedure' aangehouden. Daarbij werden de mannen onder schot gehouden en één voor één gedwongen om uit de auto te stappen.

In de auto trof de politie de gestolen jas en het vuurwapen aan. De vier mannen zitten voorlopig nog vast en brengen de jaarwisseling door in een politiecel in Torentijd in Middelburg.