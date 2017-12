Politie betrapt nog eens 21 vroege knallers

Vuurwerk (foto: OZ)

Naast het te vroeg afsteken van vuurwerk, bleek het in twee van de gevallen ook nog eens om zwaar illegaal vuurwerk te gaan, in dit geval waren het Cobra's. En in een ander geval werd er bewust brand gesticht met behulp van vuurwerk.

Een dag eerder werden ook al negen mensen betrapt op het te vroeg afsteken van vuurwerk, dat gebeurde in Vlissingen, Oost-Souburg en Biggekerke. Drie van hen waren minderjarig en werden doorverwezen naar HALT.

Op heterdaad

Op sociale media wordt al meer dan een week geklaagd over met name jongens die al vuurwerk afsteken. De politie geeft aan dat ze overtreders op heterdaad moeten betrappen en niet overal tegelijk kunnen zijn. Meldingen van vuurwerkoverlast zijn volgens de politie altijd welkom.