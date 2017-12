Voor de zon moet je (natuurlijk) in Zeeland zijn

Zon op het Vlissingse strand (foto: Ria Brasser)

Uit de meetgegevens van het KNMI blijkt de kust sowieso de beste plek voor zonaanbidders. Het weerstation in Vlissingen noteerde ongeveer 1922 zonuren, 190 uur meer dan normaal. Minder zonnig was het in Twente met zo'n 1605 uur, maar ook daar toch nog meer dan normaal.

Zeer zonnig

Met landelijk gemiddeld ongeveer 1765 uur zon was 2017 namelijk zeer zonnig. Normaal is 1644 uur. Veel maanden waren zonniger dan normaal, vooral januari en maart sprongen eruit. December was de enige echt sombere maand.

2017 was met een gemiddelde temperatuur van 10,9 graden weer een zeer warm jaar. Net als de drie voorgaande jaren eindigt 2017 in de top 10 van warmste jaren sinds het begin van de waarnemingen. Dit beeld past, volgens het KNMI, in de trend van een opwarmend klimaat

Graan bij Westkapelle (foto: Bianca Minderhoud)

