Hoe verbrand huisvuil de fundering wordt voor de Tractaatweg

Alles wat in onze grijze container belandt, wordt bij het bedrijf in Sluiskil verwerkt tot een nieuw product: bodemas. Dat mag alleen gebruikt worden als het ingepakt wordt in folie, om verontreiniging van de grond te voorkomen.

Met het nieuwe granova hoeft dat niet meer. Het mag zonder het in te pakken gebruikt worden als bijvoorbeeld fundering voor nieuwe wegen.

Op dit moment wordt er 125.000 ton granova gebruikt bij de aanleg van de Tractaatweg, de N62 van Terneuzen naar Zelzate. De weg wordt daar verdubbeld. Dat komt neer op afval van 1,5 miljoen huishoudens.

In 2012 werd door Rijkswaterstaat en de Nederlandse overheid gezegd dat ze af wilden van de huidige IBC-bodemas in de wegenbouw. Er is toen met bedrijven een 'green deal' gesloten, om binnen vijf jaar schone bodemas te produceren. Voorwaarde: het moest zo schoon zijn, dat het niet meer afgedekt hoefde te worden. Dat is Heros is Sluiskil nu gelukt. Volgend jaar krijgen ze daarom een officiële goedkeuring van Rijkswaterstaat. Daarmee mag granova in alle opdrachten die Rijkswaterstaat geeft, gebruikt worden.

Voordat granova in de wegenbouw gebruikt kan worden, is het zeker zes maanden onderweg. "Het duurt twee weken voordat het afval dat mensen weggooien bij ons in Sluiskil terecht komt. Het gaat eerst de verbrandingsoven in bij een ander bedrijf en daarna moet het op ons terrein nog afkoelen.

Daarna worden dingen zoals metalen eruit gehaald. Dan wordt het nog gewassen en heb je granova. Dat moet twee maanden blijven liggen om te testen. Vervolgens wordt het vrijgegeven om te transporteren", vertelt directeur Arie de Bode.