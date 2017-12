Oudjaarsdag Zeeland: nat en vooralsnog rustig

In Zierikzee is, volgens de wijkagent, iemand gewond geraakt bij het carbidschieten. Het evenement is na het incident ook stopgezet.

De politie heeft aangekondigd ook vandaag te controleren op het te vroeg afsteken van vuurwerk en het afsteken van illegaal vuurwerk. De afgelopen dagen zijn tientallen jongeren aangesproken en beboet.

Brandweer Breskens blust containerbrandje Schoondijke (foto: Brandweer Breskens)

De eerste brandjes werden gisteren al gemeld. In Nieuw- en Sint Joosland werden autobanden in brand gestoken op het pleintje tussen de Veenstraat en de Van Akenstraat. En in Schoondijke woedde korte tijd brand in een kledingcontainer aan het Wilgenlaantje. Iemand had vuurwerk in de container gegooid, schrijft de brandweer op Facebook.