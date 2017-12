Recordopbrengst voor Vrienden van Siem in jubileumjaar: 30.000 euro

Opbrengst Vrienden van Siem in jubileumjaar is 30.000 euro (foto: Vrienden van Siem)

Met het geld wil het ziekenhuis onder meer een digitale tafel aanschaffen in de wachtruimte van oncologie afdeling, voor het project De Vrouw in Beeld. Op die manier wil het ziekenhuis vrouwen met kanker beter informeren over hun ziekte.

'Wat een prestatie'

Bij de uitreiking was ook de burgemeester van de gemeente Tholen aanwezig, Ger van de Velde-de Wilde. "Wat een prestatie", schrijft ze op Facebook.

Voetbalvrienden

Vrienden van Siem is opgericht door de voetbalvrienden van de in 2006 overleden Siem Vroegop uit Sint-Annaland. De stichting houdt sindsdien elk jaar evenementen om geld in te zamelen voor goede doelen op het gebied van kanker.

In het eerste jaar ging het geld naar KWF Kankerbestrijding en in de jaren daarna werd telkens een concreet doel uitgekozen. Zo gingen er al duizenden euro's naar onder meer het Prinses Maxima Centrum, het Sophia Kinderziekenhuis en de Daniël den Hoedkliniek.

Jubileumjaar

Dit was het tiende jaar dat dit gebeurde, een jubileumjaar dus. De Vrienden hebben in die tien jaar in totaal 189.000 euro ingezameld. Na de jaarwisseling wordt het goede doel voor komend jaar bekendgemaakt.

