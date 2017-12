Voetbalprogramma Onze Club blikt terug en deelt prijzen uit

Finale jeugdcircuit

Van alle jeugdploegen die in het programma Onze Club hun kunsten vertoonden op het circuit met het gatendoek waren DwO'15 (Driewegen en Ovezande) en Kwadendamme met drie rake schoten het best. Op het veld van SSV'65 verzamelen ze voor een finale, waarin opnieuw blijkt dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn. Verder krijgen de beste keeper, de beste kliko-schieter en de fitste club hun prijs. In het tropische bos van Omnium in Goes wordt nog eens nagepraat over het afgelopen voetbaljaar.

Nieuwe serie Onze Club

Met deze finale-uitzending zit de serie Onze Club met voetbalclubs in de hoofdrol er op. Vanaf 7 januari gaat het programma alweer verder. Dan spelen Zeeuwse verenigingen uit andere takken van sport de hoofdrol,