Geen hatelijke Vlissingse tweets meer

De gedragscode moet definitief een einde maken aan de beledigende en vijandige boodschappen die een aantal Vlissingse politici met elkaar uitwisselden op Facebook en Twitter. Dat varieerde van persiflages op elkaar tot uitlatingen over vermeend alcoholmisbruik. De uitspraken leidden tot de nodige verontwaardiging en leken het imago van de Vlissingse politiek geen goed te doen.

Ik heb fouten gemaakt, net als andere mensen om me heen." Pim Kraan, fractievoorzitter Progressief Ondernemend Vlissingen

Onder leiding van burgemeester Bas van den Tillaar zijn daarom dit jaar al afspraken gemaakt om elkaar niet langer op de persoon aan te vallen op social media. Volgens Pim Kraan van de POV is het de bedoeling dat de partijen die afspraken verder uitwerken na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Verbazing over tweets politici Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Fouten gemaakt

Pim Kraan heeft zich de kritiek op de venijnige Tweets en Fracebook-berichten aangetrokken. Hij wil als enige betrokkene terugblikken op de commotie en eerlijk toegeven dat hij fout zat. "Ik heb fouten gemaakt, net als andere mensen om me heen", stelt Kraan. "Maar we pakken dat in de partij daarom nu ook anders aan. Het beheer van onze Twitter- en Facebook-pagina's wordt nu gedaan door andere mensen binnen onze partij. Die kijken dus over mijn schouder mee als ik een reactie geef."