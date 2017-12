Deel dit artikel:











Harmes en Kort domineren Tankloop

Erwin Harmes heeft op oudjaarsdag de Tankloop in Westkapelle gewonnen. De 36-jarige hardloper uit Middelburg liep al in het begin van de wedstrijd bij zijn concurrenten weg en kwam met ruime voorsprong als eerste over de meet. Hij beëindigde de 20 kilometer lange wedstrijd uiteindelijk in één uur, zes minuten en 24 seconden.

Ondanks de barre weersomstandigheden begonnen zo'n 580 lopers aan de Tankloop in Westkapelle. Zij konden kiezen uit een loopwedstrijd van 5, 10 of 20 kilometer. Op de langste afstand pakte Erwin Harmes al snel een voorsprong. De loper uit Middelburg zou zijn marge alleen maar zien groeien en pakte met overmacht de zege. De strijd om de tweede plaats was spannender. Floris Willeboordse liep lange tijd tweede, maar werd in de slotfase gepasseerd door Martijn de Kok. Die kwam bijna vier minuten na Erwin Harmes als tweede over de streep. Dameswedstrijd Waar Erwin Harmes oppermachtig was bij de mannen, domineerde Marlies Kort bij de vrouwen. Ze beëindigde de twintig kilometer na één uur, twintig minuten en 50 seconden. De loopster uit Den Haag was daarmee bijna drie minuten sneller dan Monica Sanderse uit Vlissingen.