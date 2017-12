44 gedichten om het jaar mee af te sluiten

Iedere week schrijft Coenraedt van Meerenburgh een snelsonnet met een knipoog naar de actualiteit. Voor de tiende keer bracht hij deze ten gehore tijdens zijn Oudejaarshow in Middelburg.

44 snelsonnetten

De dichter las in totaal 44 snelsonnetten voor. Een snelsonnet is een dichtvorm die bestaat uit twee strofen. De eerste strofe telt vier regels en heeft als rijmschema a-b-b-a. De tweede strofe bestaat uit twee regels en heeft een andere rijmklank dan de eerste strofe.

Onderstaand snelsonnet schreef Van Meerenburgh afgelopen week:

Kerstvakantie A christmas Carol was op de tv,

The Sound of Music wist me weer te raken,

En om de kerstsfeer echt compleet te maken,

Keek ik de Sissi-trilogie weer mee. Zo heb ik deze dagen doorgebracht,

En even niet aan wereldleed gedacht. Coenraedt van Meerenburgh

Coenraedt van Meerenburgh is een pseudoniem, zijn echte naam is Marcel van den Driest. In het dagelijks leven werkt Van den Driest als muziekredacteur bij Omroep Zeeland.

Vaste groep fans bij dichterlijke oudejaarsshow

