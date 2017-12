Warmste oudjaarsdag ooit in Westdorpe, maar niet Vlissingen

Champagne aan zee (foto: Tanja van Eenennaam)

Bij het weerstation in Westdorpe werd vandaag een recordtemperatuur waargenomen. Daar werd 13,8 graden gemeten, terwijl daar tot nu toe het warmterecord op oudejaarsdag op 13,1 graden stond. In Vlissingen werd het vandaag niet warmer dan 11,8 graden, terwijl het oude record op 12,6 graden staat. Daar was het dus geen record.

Een recordwarme oudjaarsdag

Je kunt dus zeggen dat het een recordwarme oudjaarsdag is, of tenminste in delen van Zeeuws-Vlaanderen. Maar een record in Westdorpe zegt toch net iets minder dan een record in Vlissingen.

Er zijn in Zeeland zijn drie meetstations, waarvan er twee het afgelopen decennium onafgebroken in gebruik waren. Het station in Wilhelminadorp was van 2014 tot afgelopen zomer buiten gebruik. De andere twee zijn Westdorpe en Vlissingen.

Sinds 1991

Het weerstation in Vlissingen is één van de oudste van Nederland. Waar de officiële weermetingen in De Bilt begonnen in 1901 volgde Vlissingen slechts vijf jaar later, in 1906. Het weerstation in Westdorpe werd pas in 1991 in gebruik genomen. Dus is het een record? Ja, sinds 1991...

In Vlissingen was het dus geen record, maar extreem warm is het wel. De hoge temperaturen van vandaag staan in schril contrast met de temperaturen die vorig jaar gemeten werden in Zeeland. Het meetstation van het KNMI in Westdorpe registreerde toen een gemiddelde temperatuur van net iets onder de nul graden. De gemiddelde temperatuur voor december in Zeeland is rond de 4 graden.

