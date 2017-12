Deel Kattendijke zonder gas door gestunt met vuurwerk

(foto: Omroep Zeeland)

De brandweer is voor de zekerheid uitgerukt. De politie heeft de straat afgezet en de bewoners zijn ingelicht over het gaslek en dat er mogelijk gas de woningen in kan stromen via het riool. Monteurs van DNWG Infra proberen het gaslek zo snel mogelijk te dichten. De verwachting is dat de werkzaamheden nog tot 02.00 uur duren.

In de kou

Volgens de wijkagent werd het vuurwerk waarschijnlijk expres in het rioolputje gegooid door jongens die liepen te stunten met vuurwerk. "De bewoners van de Dorpsstraat in Kattendijke willen de jongens die met vuurwerk de gasleiding opgeblazen hebben bedanken. Ze zullen aan jullie denken als ze de komende dagen in de kou zitten!", schrijft hij op Twitter.