Oudejaarsavond: winderig en vol brandjes

In de Laan van Othene in Terneuzen moest de brandweer uitrukken wegens een woningbrand. Net voor de jaarwisseling ontstond er brand in een woning aan de Duinweg in Zoutelande. Uit Wemeldinge, Oost-Souburg, Middelburg, Vlissingen, Westkapelle, Nieuw- en Sint Joosland, Goes en Zierikzee kwamen meldingen van buitenbranden.

Nieuwjaar

Ook na de jaarwisseling moest de brandweer erop uit om brandjes te blussen. Onder meer in Goes, Nieuwerkerk, Yerseke en opnieuw Nieuw- en Sint Joosland was het raak.

Het weer was tijdens oudejaarsavond iets beter dan overdag. Er viel nog wat regen en er stond een stevige wind, kracht zes langs de kust.

Lees ook: