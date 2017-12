Zo heeft Zeeland de jaarwisseling gevierd

Hometown NYE in Middelburg

In Middelburg begon even na middernacht het feest Hometown NYE op de markt. Zo'n 1200 jongeren kwamen op het uitverkochte feest af. DJ Jesse van de Ketterij van het Zeeuwse dj-duo Pep & Rash bracht sinds lange tijd weer eens de jaarwisseling door in zijn geboortestad. Hij was één van de dj's die achter de draaitafel plaatsnam.

Ook op andere plekken in de provincie werd flink wat vuurwerk afgestoken.

Rustig

De nieuwjaarsnacht is relatief rustig verlopen. In Kattendijke zit een deel van het dorp zonder gas door een vuurwerkincident. Op andere plekken in Zeeland ontstonden kleine brandjes.

