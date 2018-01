Politie: jaarwisseling rustig verlopen

(foto: oz)

De brandweer moest sinds oudejaarsavond 18.00 uur 37 keer uitrukken. In de meeste gevallen ging het om kleine buitenbranden. De politie heeft ook enkele klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door vuurwerk binnengekregen.

Kattendijke

Een deel van de inwoners van Kattendijke zal minder plezier aan de jaarwisseling hebben beleefd. Bewoners van de Dorpsstraat zaten sinds 19.45 uur zonder gas, nadat er vuurwerk in het riool was gegooid. Enduris had de storing om 5.00 uur nog niet verholpen.

Politie aanwezig tijdens jaarwisseling in Bloemenlaan (foto: HV Zeeland)

De politie was massaal in de Bloemenbuurt in Vlissingen aanwezig om een herhaling van de ongeregeldheden van vorig jaar te voorkomen. Het lijkt erop dat er geen ernstige incidenten zijn voorgevallen in de wijk.

