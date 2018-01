Deel dit artikel:











Auto rijdt man aan in Terneuzen

In Terneuzen is een man de afgelopen nacht aangereden door een auto. Het zag er eerst ernstig uit, maar de man kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis.

Politieauto (foto: oz) Twee ambulanceteams kwamen naar de Brahmslaan waar de aanrijding was. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar heeft niks meer gedaan. De politie onderzoekt de aanrijding.