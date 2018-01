Deel dit artikel:











Verschillende vuurwerkslachtoffers in ADRZ

Door het afsteken van vuurwerk zijn een man van 50 en één van 21 jaar met oogletsel en brandwonden in het gezicht opgenomen in het ADRZ in Goes. Na behandeling zijn ze doorverwezen naar het oogziekenhuis in Rotterdam.

(foto: Omroep Zeeland) Ook een 31-jarige man is met oogletsel in het ziekenhuis behandeld. Hij stond te kijken naar vuurwerk toen hij iets in zijn oog kreeg. Na behandeling mocht hij naar huis. Verder werd een man van 22 opgenomen. Hij had een pijnlijke pols, vermoedelijk kwam dat door het schieten met carbid. Twee kinderen van 11 en 12 werden binnengebracht met oogletsel. Alle drie konden na behandeling naar huis. Verder is er één iemand op de spoedeisende hulp behandeld voor fors alcoholgebruik. In ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen werden geen vuurwerkslachtoffers behandeld.