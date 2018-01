Twee ambulances van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het slachtoffer verloor kort na half negen de controle over het stuur en is toen over de kop geslagen. De hulpdiensten konden bij aankomst niets meer betekenen voor de automobilist.

Over de identiteit van de bestuurder kan de politie nog geen mededelingen doen, omdat de familie nog niet is ingelicht.