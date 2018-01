Met een frisse duik het nieuwe jaar in

Nieuwjaarsduik Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Zo ook in Breskens. Daar gingen zo'n 200 mensen om 12.00 uur de zee in. De temperatuur in het water was zeven graden. Er er stond een flinke wind. Een deelnemer in korte broek die Omroep Zeeland sprak had er zin in. "Gewoon met een frisse start aan het nieuwe jaar beginnen. Heerlijk toch?"

In Vrouwenpolder zijn elk jaar de echte bikkels te vinden. Ze gaan daar naakt het water in.

In Breskens gingen zelfs twee superhelden het water in. Twee Belgische vrienden hadden zich in een rood pak gehesen als een soort Batman. Volgend jaar gaan ze ook zeker weer in Breskens het water in, dan in deftig kostuum.