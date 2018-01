Postcode Loterij deelt uit in Kloetinge, IJzendijke en Zierikzee

100.000 euro voor Inwoners IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

De prijs viel op de postcodes 4481 DM, 4515 GC en 4301 CD. De zogenoemde Buurt-Ton wordt verdeeld over het aantal deelnemers in het winnende postcodegebied. Hoe hoger het aantal loten waarmee een deelnemer speelt, des te groter het aandeel in de prijs van 100.000 euro.

Exacte hoogte

De winnaars krijgen in de derde week van januari een brief over de hoogte van het gewonnen bedrag.