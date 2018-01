Politie pakt veertien mensen op tijdens jaarwisseling

Veertien mensen zijn aangehouden voor overtredingen als bedreigingen, roekeloos rijden, openbare dronkenschap en het niet opvolgen van een politiebevel. In Vlissingen was in het Middengebied een samenscholingsverbod van kracht. Vier mensen zijn aangehouden omdat zij zich daar niet aan hielden. Ook werd in Vlissingen een man aangehouden met een jerrycan 'benzine-achtige vloeistof'. In Middelburg is een man aangehouden die een portier van een uitgaansgelegenheid sloeg.

In Westdorpe maakte de politie een einde aan een particuliere vuurwerkspektakel. Een man had van legaal en illegaal vuurwerk een show geconstrueerd. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het vuurwerk op nieuwjaarsdag tot ontploffing gebracht.

Aantal meldingen van overlast en bedreigingen

2017 2018 Zeeland totaal 277 202 Bevelanden en Schouwen 93 77 Walcheren 133 65 Zeeuws-Vlaanderen 51 60

'Rustig door goede aanpak vooraf'

De politie schrijft de daling van het aantal incidenten toe aan een goede voorbereiding. Zo was er extra controle op vuurwerk. Mensen die via internet vuurwerk bestelden, kregen huisbezoek. In de afgelopen weken zijn tientallen kilo's vuurwerk in beslag genomen.

In Vlissingen zijn door gemeente en politie alle overlastgevers van vorig jaar in kaart gebracht. Zij kregen een waarschuwingsbrief toegestuurd. Een aantal personen had een buurtverbod. Zes mensen hadden tijdens oudejaarsavond een meldplicht. Zij moesten zich een aantal keer laten zien op het bureau in Middelburg. Eén persoon heeft dat niet opgevolgd.

Politiechef Ronald Weydema: "Die voorbereiding heeft veel vruchten afgeworpen."