Achttien verkeersdoden op de Zeeuwse wegen in 2017

Wielrenner van 72 verongelukt in Krabbendijke (foto: HV Zeeland)

Er kwamen negen mensen om het leven bij een auto-ongeluk en vier mensen op de fiets. De meeste ongelukken waren buiten de bebouwde kom. De tijd van de dalende lijn in het aantal Zeeuwse verkeersdoden lijkt voorbij. In 2012 en 2015 bleef de teller van het ROVZ (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland) steken op vijftien doden. Maar in 2016 ging de lijn weer omhoog. Toen kwamen er twintig mensen om het leven op de Zeeuwse wegen.

De toename is weliswaar niet zo sterk als in de rest van Nederland, waar de laatste vier jaar het aantal verkeersongelukken met een kwart is toegenomen. Het Verbond van Verzekeraars schrijft de toegenomen onveiligheid toe aan het gebruik van smartphones achter het stuur.

Grafiek

De ontwikkeling in Zeeland uitgesplitst naar voertuig.

Kaart van Zeeland

Ga met de muis over de kaart om de gegevens per ongeluk te zien. Klik je op een locatie dan krijg je een popup met daarin een link naar het betreffende artikel op de nieuwssite van Omroep Zeeland.

Meer ongelukken

Er zijn op de Zeeuwse wegen in 2017 meer dodelijke ongelukken geweest dan de achttien die op bovenstaande kaart worden genoemd en die vermeld staan op de lijst van het ROVZ.

Zo kwam op 6 februari op de A58 bij Kapelle een 32-jarige vrouw om het leven en op 16 juli verongelukte een 64-jarige fietser in de Zandstraat in Hulst. Volgens de de politie waren dit echter geen ongelukken die door een verkeerssituatie waren veroorzaakt, maar door een ander (medisch) probleem.

Eerste verkeersdode 2018

De eerste verkeersdode van 2018 is ook al gevallen. Maandagochtend kwam een automobilist om het leven bij Schoondijke. Het slachtoffer verloor de controle over het stuur en sloeg toen over de kop. Hulpdiensten konden bij aankomst niets meer betekenen voor de bestuurder.

