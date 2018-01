Zeeland wordt wakker: verkeersdoden, vuurwerk en ongeval Schoondijke

File op de A58 na ongeluk ter hoogte van Arnemuiden (foto: HV Zeeland)

Verkeersdoden

Het jaar 2017 is qua verkeersveiligheid slecht afgelopen. Er vielen in totaal achttien doden op de Zeeuwse wegen, van wie drie kinderen alleen al in de maand december.

(foto: Omroep Zeeland)

Vuurwerk

Door het afsteken van vuurwerk zijn een man van 50 en één van 21 jaar met oogletsel en brandwonden in het gezicht opgenomen in het ADRZ in Goes. Na behandeling zijn ze doorverwezen naar het oogziekenhuis in Rotterdam.

Dodelijk ongeluk nieuwjaarsdag bij Schoondijke (foto: Omroep Zeeland)

Ongeval Schoondijke

Bij een eenzijdig ongeval op de N61 tussen Schoondijke en IJzendijke is maandagochtend de bestuurder van een auto om het leven gekomen.

(foto: Jan Daniels)

Het weer:

Wisselend bewolkt en overwegend droog. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en tegen de avond begint het te regenen. De wind is matig tot vrij krachtig, vanavond vrij krachtig tot hard en draait van west naar zuid. Maximumtemperatuur 7 a 8 graden.