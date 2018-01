Met 525 schapen op pad 'ze hebben een goed kuddegedrag'

Een kudde schapen bij het Groen Duin (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar liep Kaljouw met 420 schapen over de weg terug naar de stal. Toen verliep het allemaal zonder problemen. "Schapen vertonen kuddegedrag wat ervoor zorgt dat ze bij elkaar blijven." Volgens Kaljouw lopen er in de kudde altijd een paar schapen voorop bij de herder. "De rest volgt dan vanzelf."

Schapen zijn kuddedieren

Begrazing

Hoewel het aantal schapen in Zeeland de afgelopen twaalf jaar met ruim 16.000 afnam, ziet Kaljouw de toekomst positief tegemoet. De schapen van de herder worden vooral ingezet voor de ecologische begrazing van terreinen. Dat gebeurt vanaf eind april tot eind december. De schapen moeten nu de stal in, omdat ze moeten gaan bevallen. De schaapsherder had in 2017 onder meer schapen staan op de dijk langs het Kanaal door Walcheren tussen Middelburg en Veere, de duinen van waterwingebied Oranjezon in Vrouwenpolder en braakliggende terreinen in Oost-Souburg en de Mortiere in Middelburg.

Ecologische begrazing van terreinen.

Vogelkers

Dankzij de ecologische begrazing is vorig jaar de Amerikaanse vogelkers verdwenen bij het Groene Duin in Burgh-Haamstede. Staatsbosbeheer probeerde al jaren van het plantje af te komen. De exoot, die van nature niet in Nederland voorkomt, overwoekerde het hele gebied en vormde zo een gevaar voor lokale planten. Een kudde van 370 schapen roeide de plantsoort uit.

Kaljouw vertrekt rond 09.30 uur met zijn kudde op de splitsing van de Golsteinseweg en de Schellachseweg (bij Kaasboerderij Schellach). Naar verwachting arriveert de kudde om 11.00 uur bij de stal aan het Laurens Stommespad in Middelburg

