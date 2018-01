Meer moord en doodslag in 2017

Bloemen en kaarsen voor overleden Oostburger (foto: Omroep Zeeland)

De motieven en omstandigheden van de vier moorden variëren sterk. In maart werd de 24-jarige Sirwan Kassan doodgeschoten in café de Drie Musketiers in Oostburg. Vier mannen worden verdacht van de moord waarbij ruzie om drugs een mogelijk motief is geweest.

Roofmoord

Diezelfde maand werd de 65-jarige Kees van Schaik dood gevonden in zijn woning in Rilland. Het zou gaan om een roofmoord, op de zolder van het huis werd een net geoogste hennepkwekerij gevonden. Vier Bulgaren worden verdacht van de moord.

Politie doet onderzoek naar twee doden in Dishoek (foto: HV Zeeland)

In april wordt Dishoek opgeschrikt door twee doden in het buitengebied. Het blijkt dat een 39-jarige vrouw uit Middelburg is doodgeschoten door haar 43-jarige man die daarna zelfmoord heeft gepleegd. Hier gaat het om een familiedrama.

Tenslotte wordt in oktober een man doodgestoken in een beschermd wonenproject van Emergis in Middelburg. Een vrouwelijke medebewoner is aangehouden. Zij kondigde haar daad aan via 112.

