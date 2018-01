Deel dit artikel:











Staking: donderdag geen busvervoer in Zeeland

Buschauffeurs in Zeeland leggen donderdag het werk neer. Dat betekent dat er in de provincie geen bussen rijden. De chauffeurs gaan staken omdat er geen afspraken zijn gemaakt over de "hoge werkdruk", aldus vakbond FNV.

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland) De vakbonden CNV en FNV hadden werkgevers tot begin januari gegeven om met voorstellen te komen om de werkdruk te verminderen. Nu die voorstellen uitgebleven zijn, staken chauffeurs in heel het land donderdag de hele dag. Het nachtnet zal de nacht van 3 en 4 januari en van 4 op 5 januari wel gewoon rijden. Werkgevers probeerden vanmorgen nog een staking af te wenden door opnieuw met de vakbonden in gesprek te gaan, maar dat liep uit op niets. Daarop werd besloten de staking door te zetten. Geen plaspauzes Volgens de vakbonden worden de werkroosters van buschauffeurs steeds krapper en komt het steeds vaker voor dat ze vier uur achter elkaar moeten rijden. "Chauffeurs krijgen geen plaspauzes en moeten verloren tijd inleveren op hun lunchkwartier, de volgende rit moet tenslotte ook op tijd vertrekken." Een woordvoerder van FNV laat aan Omroep Zeeland weten dat werkgevers "de grenzen van het toelaatbare opzoeken". Daarom moeten er volgens de vakbond "concrete afspraken gemaakt worden over de werkdruk". Zo eisen ze onder meer dat de chauffeurs elke twee uur naar het toilet kunnen. Marlies Peeters, FNV Loonsverhoging Naast de vermindering van de werkdruk eisen de vakbonden ook een loonsverhoging van 3,5 procent. Dat zou neerkomen op 100 euro per werknemer. Werkgevers boden een loonsverhoging van 2 procent. Dat de chauffeurs juist in de kerstvakantie staken is bewust gedaan, omdat het dan minder overlast oplevert voor reizigers. "We gaan ervan uit dat de werkgevers daarna de ernst van de situatie inzien", aldus de woordvoerder van de FNV Lees ook: Buschauffeurs streekvervoer dreigen met staking