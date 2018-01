Deel dit artikel:











Inwoner Terneuzen wint ton Staatsloterij

Op een lot van de Staatsloterij in Terneuzen is tijdens de oudejaarstrekking 100.000 gevallen. Het lot is in handen van een abonneespeler, laat de staatsloterij weten. Over de identiteit van de gelukkige winnaar doet de loterij verder geen uitspraken.

(foto: Omroep Zeeland ) Dit is overigens niet de enige Zeeuw die aan het begin van het nieuwe jaar in de prijzen is gevallen. Zo hebben enkele inwoners van Kloetinge, IJzendijke en Zierikzee eveneens 100.000 euro gewonnen bij de Postcode Loterij. Echter moeten zij die prijs wel delen met de andere deelnemers aan de loterij in hun postcode-gebied. Lees ook: Postcode Loterij deelt uit in Kloetinge, IJzendijke en Zierikzee