'Kansloze' inbraak bij voedselbank Zierikzee

Bij de inbraak bij de voedselbank in Zierikzee hebben de daders het glas van de deur ingetrapt (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Vriezer

"Het is al kansloos om in te breken, maar om te stelen op een plek waar mensen terecht kunnen die weinig te besteden hebben, is helemaal kansloos", aldus een woordvoerder van de politie.

Een medewerker van het pand - waar onder meer ook VluchtelingenWerk huisvest - stuitte vanmorgen op de kapotte ruit en belde direct de politie. Agenten troffen een vriezer aan die openstond. Of daar iets uit is weggenomen, is lastig te zeggen volgens bestuurder van de voedselbank Mariëlle van Oosten. "Een collega en ik waren vrijdag voor het laatst bij het uitdelen van voedsel. De andere dagen is het gedaan door vrijwilligers."

Opnieuw raak

Als er iets weg is, dan zouden "het een paar pakjes vlees zijn", aldus Van Oosten. Contant geld wordt overigens nooit bewaard op de locatie in Zierikzee. "We zijn afhankelijk van giften en die worden gestort op de bankrekening van de stichting", aldus Van Oosten.

In het pand - waar voorheen een school zat - werd afgelopen zomer ook ingebroken, maar toen in het deel waar Vluchtelingenwerk zit. "Het is een goede locatie met een soort hofje waardoor het erg beschut is, maar daardoor ook aantrekkelijk voor hangjongeren", volgens Van Oosten.