Zeeuwse vuurwerkschade valt mee

In Yerseke is een GFT-container met vuurwerk tot ontploffing gebracht. (foto: Sjaak de Goffau)

Hoewel de exacte schade nog moet worden vastgesteld en gemeentewerkers nog bezig zijn met hun rondes om de schade op te nemen, durven alle gemeentes wel al te zeggen dat het meevalt. "Grote schades zouden anders nu wel al bekend moeten zijn", licht woordvoerder Peter Wisse van de gemeente Middelburg toe. De Zeeuwse hoofdstad had tijdens de vorige jaarwisseling nog een schadepost van ruim 27.500 euro.

In de gemeente Reimerswaal lijkt de schade ook mee te vallen. Behalve een bushokje, een paar vuilnisbakken en verkeersborden zijn er tot dusver geen noemenswaardige schademeldingen binnengekomen. Ook de gemeente Tholen heeft niet veel schade opgelopen, daar is voor 3.600 euro schade aangericht.

Beneden gemiddeld

In Vlissingen is de schade dit jaar "behoorlijk beneden gemiddeld", volgens woordvoerder Bart Verhage. "We zitten nu aan een schadebedrag van 7.600 euro en verwachten uiteindelijk tussen de 10.000 en 12.000 euro uit te komen."

De vorige jaarwisseling leverde de gemeente Vlissingen nog een schadepost op van 20.000 euro. Daarin zat toen ook een investering van 6.000 euro om een aantal ondergrondse containers veilig te houden.

Preventie helpt

Ook de schadekosten vallen voor Terneuzen lager uit. In die gemeente zijn tot dusver alleen een bushokje en een paar vuilnisbakken slachtoffer geworden van het vuurwerk. "Maar we hebben nu wel meer uren besteed aan preventie, dat kost ook geld", zegt Daniel Rouw van de gemeente Terneuzen.

Rouw verwacht dat de schade dit jaar onder de 10.000 euro blijft, tegen 20.000 euro aan schade vorig jaar. "Maar als morgen blijkt dat een ondergrondse container toch schade heeft opgelopen, valt het een stuk hoger uit", zegt Rouw.

De Scheldestad haalt al enkele jaren vlak voor oud en nieuw prullenbakken op risicoplaatsen weg, wat veel schade heeft voorkomen de afgelopen jaren.

De gemeente Kapelle kijkt tevreden terug op de jaarwisseling. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het voorkomen van schade. Dat beleid werpt nu, net als vorig jaar, zijn vruchten af. Dit jaar heeft de gemeente een schadepost van 9.400 euro. Het overgrote deel van dat bedrag bestaat uit arbeidskosten (6.800 euro) en slechts voor een deel uit materiële schade: 2.576 euro. En dat is "beduidend lager" dan vorig jaar, laat de gemeente weten.

Niet alleen bij de gemeenten, ook bij verzekeraar ZLM zijn tot dinsdagmiddag minder schademeldingen binnengekomen in vergelijking met andere jaren. "Maar nog niet alle schades zijn gemeld, de ervaring leert dat niet iedereen dat op de eerste dag doet", zegt Oscar Monshouwer van ZLM met een slag om de arm.

Tijdens de vorige jaarwisseling gingen er meerdere auto's in brand. (foto: Omroep Zeeland )

Vooral kleine schades

Tot zover zijn er dertig meldingen binnengekomen van schades aan woningen "waarvan twee branden", zegt Monshouwer. "Maar verder alleen kleinere schades aan rolluiken, ruiten en daken als gevolg van vuurwerk."

Ook de schades aan auto's valt de verzekeraar alles mee. Iets wat bevestigd wordt door de bergers waar ZLM mee samenwerkt. Zij hebben laten weten dat het inderdaad een rustige jaarwisseling was als het om vuurwerk gerelateerde schades gaat.

Schade in euro's

Wat de totale schade is in euro's moet de komende tijd nog blijken en is volgens Monshouwer ook lastig te achterhalen, omdat "eerst ook nog moet worden vastgesteld of de schade daadwerkelijk het gevolg is van vuurwerk".