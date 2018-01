Help! De pinautomaat verdwijnt!

De Rabobank gaat de geldautomaat sluiten uit angst voor kraken, zo is te lezen op een mededeling naast het apparaat. Maar het sluiten van een pinautomaat is niet de oplossing, vindt Kavsitli. Veiligheid is een taak voor de gemeente en daarom vindt hij dat het college van burgemeester en wethouders maatregelen moet nemen. "We moeten zorgen dat een ramkraak onmogelijk wordt. Dat kan bijvoorbeeld door betonnen palen te plaatsen. Of desnoods met zandzakken."

Raadslid Mehmet Kavsitli (foto: Omroep Zeeland)

In de wijk is woedend gereageerd op de plannen van de Rabobank. "Dit is heel erg", zegt een wat oudere mevrouw die boodschappen doet bij het winkelcentrum naast de geldautomaat. "Er is geen rekening gehouden met oude mensen die moeilijk ter been zijn." Een man die net de supermarkt in wil lopen noemt het een verarming voor de wijk. Weer iemand anders noemt het een asociale actie van de Rabobank.

Daarom is de PvdA in Middelburg de winnaar van deze maand.

Spelregels Ferdinands Vragenuurtje Iedere maand stellen raadsleden en Statenleden tientallen schriftelijke vragen. Die zijn gericht aan het gemeentebestuur of het provinciebestuur, maar ze worden ook naar Omroep Zeeland gestuurd. Politiek verslaggever Ferdinand Koppejan verzamelt iedere maand al die vragen en kiest er de drie beste uit. Het belangrijkste criterium is: Welke partij komt er het beste op voor de belangen van de Zeeuwen?

Zilveren medaille

Het plan voor een Zeeuwse Bloemenrivièra wordt deze maand beloond met een zilveren medaille. Francois Babijn van de Partij voor Zeeland komt met dat voorstel in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur. Hij wil dat er op grote schaal bloemenvelden komen in nieuwe natuur die in Zeeland wordt aangelegd. Met die bloemen kan de drastisch teruggelopen vlinderpopulatie volgens hem weer op niveau komen.

Bloemen in bloei in Oost-Souburg (foto: Ria Brasser via Omroep Zeeland Flickr)

Babijn wil dat het provinciebestuur het plan gaat bespreken met het kabinet, dat wat hem betreft moet betalen voor de bloemenweides Het Statenlid wijst erop dat zo'n Zeeuwse Bloemenrivèra niet alleen goed is voor de vlinders maar een meerwaarde kan zijn voor het toerisme in onze provincie.

Spoorwegovergang (foto: Omroep Zeeland)

Bronzen medaille

Het brons gaat naar Patricia van Veen van D66 in Provinciale Staten. Omroep Zeeland meldde in december dat de provincie geen gebruik heeft gemaakt van subsidiegelden om spoorwegovergangen veiliger te maken. Zes Zeeuwse overgangen zouden in aanmerking komen voor die subsidieregeling van het ministerie van Infrstructuur en Waterstaat. D66 wil weten of het provinciebestuur wel wist van de regeling en vraagt of de provincie als nog een beroep wil doen op het geld om Zeeuwse spoorwegovergangen veiliger te maken.

Dat kan beter!

Omroep Zeeland deelt iedere maand complimenten uit, maar kijkt ook kritisch naar wat Zeeuwse politici allemaal uitspoken. Die kritische blik bleef deze maand steken op een tweet van de SP. Die partij kon het blijkbaar niet hebben dat Omroep Zeeland vorige maand een gouden medaille gaf aan de PVV voor schriftelijke vragen over het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens.

De SP sprak van een 'gouden plak met een lelijke smet'. De politieke redactie van Omroep Zeeland vindt dat onsportief gedrag en zegt daarom tegen de Statenfractie van de SP:

Dat kan beter! (foto: OZ)

Kijk hier naar de volledige versie van Ferdinands Vragenuurtje: