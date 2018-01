Drie mannen opgepakt na vernielingen in centrum van Terneuzen

(foto: Politie)

De vernielingen waren in de nacht van 26 op 27 december. De politie hoorde de afgelopen dagen meerdere getuigen en bekeek de camerabeelden. Op basis daarvan achterhaalde de politie de identiteit van de daders.

Twee verdachten meldden zich zelf

Op Oudjaarsdag is daarop een man van 21 opgepakt in de Korte Kerkstraat. Hij zit sindsdien vast het politiecellencomplex van Torentijd. Gisteravond meldde een 22-jarige man zich vanwege de vernielingen nadat de politie bij hem aan de deur was geweest. Vandaag meldde zich ook nog een man van 24 jaar. Ook zij zitten vast.

Om de daders te vinden deed de politie ook een getuigenoproep op Facebook. Daarin werd om twee specifieke ooggetuigen gevraagd, maar zij hebben zich volgens de politie nog niet gemeld.