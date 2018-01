'Het stelen van mijn moeders graf doet zoveel zeer'

Afgelopen vrijdag was de maat vol voor Elena. Toen ze bij het graf van haar moeder aankwam kwam ze erachter dat het kerststuk was gestolen. "Dit was echt de druppel."

Het wegnemen van de spullen is begonnen toen de beheerder van de begraafplaats drie jaar geleden met pensioen ging. Er kwam geen opvolger waardoor het terrein nu 24 uur per dag toegankelijk is.

Op de algemene begraafplaats worden vooral kleinere spullen meegenomen. "Het lijkt in een boodschappentas te moeten passen, want grote spullen nemen ze niet mee." Elena Lievense houdt er tegenwoordig al rekening mee wanneer ze iets koopt voor het graf van haar moeder. "Het zijn vaak spullen die je in ieder huis of in de tuin kan zetten."

'De beheerder moet terug'

De algemene begraafplaats aan de Stapelshofweg in Zierikzee valt onder het beheer van de gemeente Schouwen-Duiveland. Elena heeft een mail gestuurd naar de burgemeester voor een gesprek. Zelf stelt zelf voor dat de beheerder weer terug komt. Die was er iedere dag tussen 08.00 en 17.00 uur voor onderhoud en begrafenissen. Buiten die tijden ging de poort op slot en kon je niet zomaar op de begraafplaats komen.

Dat er in de toekomst nog meer van het graf wordt gestolen is voor Elena ondraaglijk. "Ik zet het hier met heel veel liefde neer voor mijn moeder en het wordt onbeschoft gestolen. Dat doet mij zoveel zeer."