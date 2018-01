In Veere moet plek komen voor historische zeilschepen

Hoogaars bij Veere (foto: Adrie Gideonse | Verzeeuwigd)

"We zijn opzoek naar een plek voor onze mensen, want we hebben zo'n 140 vrijwilligers. Ook willen we een ligplaats hebben voor onze schepen, waar we die kunnen onderhouden en waar we ze ook kunnen restaureren", zegt Klaas Tenwolde van de stichting. Om het plan te realiseren, moet de gemeente Veere het bestemmingsplan aanpassen.



Klaas Tenwolde van de stichting over de mogelijke locatie

De schepen werden de afgelopen jaren in de winter in Vlissingen gestald. Ze staan dan in de voormalige Machinefabriek. "Daar zijn we heel blij mee, maar we weten ook dat dat tijdelijk is. De gemeente Vlissingen heeft plannen met het Scheldegebied en daarom is die opslag een keer eindig."

Te weinig ruimte

De stichting heeft een plek gehad op de scheepswerf van Arnemuiden. "Wij konden het niet meer eens worden over de gebruiksvoorwaarden. Inmiddels heeft het bestuur een andere koers gekozen met ook nog andere gebruikers. Eigenlijk hadden we niet de ruimte voor onze schepen om daar werkzaamheden aan te kunnen doen."

Volgens Tenwolde waren de loodsen in Arnemuiden te klein. De hoogaars van de stichting zijn veelal langer dan tien meter en daar zijn de loodsen in Arnemuiden niet op gebouwd. "Vandaar dat we ook een locatie zoeken en willen ontwikkelen waar de schepen naar binnen kunnen."

Tenwolde noemt de gesprekken met de gemeente Veere verkennend. Hij hoopt dat de scheepswerf over twee tot vijf jaar open kan.