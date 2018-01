Team Hoondert bekogeld met stenen in eerste etappe Africa Eco Race

Adwin Hoondert werd bekogeld met stenen in de eerste etappe van de Africa Eco Race, maar haalde de finish wel. (foto: Hoondert Rally Team)

Gewaarschuwd

Dat Hoondert en zijn team bekogeld werden kwam niet helemaal als een verrassing. Towen de Dakar Rally nog over Afrikaans grondgebied reed gebeurde het ook weleens dat deelnemende trucks in Marokko bekogeld werden. "Het was ons ook wel verteld", zegt navigator Jac Gillis in een persbericht van het team. "Maar als het dan ineens echt gebeurt, is het wel even schrikken. We kregen er één vol op de voorruit, maar gelukkig zit er alleen een enorme ster in. Ook is één van de lampen geraakt."

Grote grijns

Ondanks de stenen kijkt het Hoondert Rally Team tevreden terug op de eerste etappe. "Het is prima verlopen. Adwin Hoondert zit met een grote grijns naast me", zegt Gillis. "De proef was een beetje baja-achtig: harde paden, veel stof, veel stenen, vooral aan de zijkanten en soms een grote midden op het pad. Qua navigatie zaten er een paar trucjes in. Twee keer moesten we even zoeken, maar ik weet nu waar ik op moet letten." Dat zoeken kostte een paar minuutjes, waardoor Hoondert als zesde truck in het klassement van de eerste etappe kwam te staan en de achttiende tijd algemeen noteerde. De eerste proef van de Africa Eco Race ging in Marokko van Nador naar Dar Kaoura over 92 kilometer. Hoondert deed er 1 uur 14 minuten en 54 seconden over.