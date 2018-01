Deel dit artikel:











Digitale vrachtbrieven: 'Dit scheelt ons zeker drie bomen per jaar'

Prins en Dingemanse uit Yerseke doet mee aan de Beneluxproef met digitale vrachtbrieven. De proef is nodig omdat er in de Benelux landen zijn waar je al wel en nog niet met digitale vrachtbrieven terecht kan. De proef gaat drie jaar duren. Het mosselbedrijf is blij met de proef omdat het bedrijf veel naar België en Frankrijk transporteert met eigen vrachtwagens. Het bespaart rompslomp en naar schatting zo'n 30-duizend papieren vrachtbrieven per jaar.

Nu sta je gauw 30 à 45 minuten bij een controle en kopiëren ze alle vrachtbrieven!" Vrachtwagenchauffeur Sjaak van der Jagt Sjaak van der Jagt werkt voor het bedrijf Prins en Dingemanse uit Yerseke dat mee doet aan de proef. Hij staat er positief tegenover. Want het bedrijf levert vaak in België en Frankrijk. In dat laatste land kun je wel digitale vrachtbrieven gebruiken. Handig zou je zeggen. Maar om daar te komen moet je door België. En bij onze zuiderburen wordt de digitale variant dan weer niet getolereerd. Als de douane je daar staande houdt moet je een papier kunnen overhandigen. Omdat het te duur en te ingewikkeld wordt om beide manieren te gebruiken kiezen de meeste (transport)bedrijven dus nog voor de papierenvariant. De Beneluxproef moet er verandering in gaan brengen. Als het slaagt en België ook overstapt scheelt dat chauffeur Sjaak van der Jagt al enorm bij de controle: Hoewel sommige collega's van Van der Jagt er nog wat sceptisch tegenover staan ziet hij het zelf anders. Het scheelt hem namelijk heel wat rompslomp. Hieronder legt Van der Jagt zelf uit hoe het werkt: Een belronde van Omroep Zeeland langs transportbedrijven in Zeeland leert dat zij nog niet mee (willen) doen aan de proef. Dat komt met name omdat zij rijden voor verschillende bedrijven. En zo lang die bedrijven niet verlangen van de transporteurs dat ze overgaan naar een digitaal systeem doen ze dat ook niet. Wel verwachten veel transportbedrijven dat als de proef slaagt dit ook zal doorwerken bij de opdrachtgevers. De digitale vrachtbrieven moeten ook geld gaan besparen. Nu betalen bedrijven voor de aankoop van officiële lege vrachtbrieven. Straks kosten de digitale vrachtbrieven ook nog wel geld maar waarschijnlijk wel minder. En daarnaast spaart het ook het milieu. De vrachtwagens rijden weliswaar gewoon diesel maar toch zou het digitale systeem helpen volgens Sjaak van der Jagt: