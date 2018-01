Deel dit artikel:











Lichtgewonde bij ruzie in Vlissingen, man opgepakt

Bij een ruzie op het Van Houtenplein in Vlissingen is vanavond een man lichtgewond geraakt. Een man van 20 is opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen.

Gewonde Vlissingen 2 (foto: HV Zeeland) Bij de politie kwamen meldingen binnen van een schietincident, maar volgens een woordvoerder wordt dat nog onderzocht. Omdat de verdachte mogelijk een vuurwapen bij zich had, is hij wel met een speciale procedure uit zijn auto gehaald. Geen ambulance nodig Voor het slachtoffer hoefde geen ambulance te komen. Die kon zelfstandig naar de huisartsenpost. Hij is vermoedelijk geraakt door een scherp voorwerp. De politie vermoedt dat het incident te maken heeft met een conflict eerder die avond. Waar dat conflict over ging kon de politie niet zeggen. Agenten zoeken in de omgeving nog naar andere verdachten. Hoeveel anderen bij het ruzie betrokken waren, is niet bekend.