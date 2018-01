Wie gaat er nog naar de nieuwjaarsreceptie?

Op de nieuwjaarsborrel in Veere wordt gegeten, gedronken en genetwerkt (foto: Omroep Zeeland)

"Dit is het ideale moment om te praten met mensen die je normaal niet vaak ziet", aldus een enthousiaste bezoekster. "Het begint met de beste wensen, maar natuurlijk komt daarna het netwerken", legt een ander uit. Een zakenman legt het fijntjes uit: "Wij leggen hier belangrijke contacten."

Zo overleef je de nieuwjaarsborrel! Drink niet te veel: Een nieuwjaarsreceptie is een officiële gebeurtenis en er wordt genetwerkt. Je wilt dat mensen je herinneren om je scherpte, je humor of om het werk dat je doet, niet voor de hoeveelheid alcohol die je drinkt. Houd het kort: De nieuwjaarsborrel is zo bedacht dat je veel tijd hebt om met verschillende mensen te praten. Kap na 15 minuten een gesprek rustig en beleefd af. Voorzichtig inbreken in een gesprek is ook geen enkel probleem. Zorg dat je netjes gekleed bent: Beter ietsjes overdressed dan te sjofel. Een net jasje, stropdas of sjaal kun je afdoen, iets extra's aandoen niet. De beste wensen: Zoenen doe je alleen met mensen die je kent. Bij twijfel kun je afwachten wat de ander doet. Het is hierbij gebruikelijk dat de man wacht op het initiatief van de vrouw. Houd ook je rechterhand vrij om mensen de hand te kunnen schudden. Gespreksstof: Let erop dat je niet te fel uit de hoek komt. Een mening hebben is prima, maar zware politieke onderwerpen niet. Houd het luchtig, maar laat waar nodig wel je vakkennis blijken. Meer lezen over etiquette bij de nieuwjaarsborrel? Het Etiquettebureau heeft een lijst met do's en don'ts op: http://etiquettebureau.com/nieuwjaarsreceptie/

Hoe leuk zo'n borrel ook is, het brengt ook twijfels met zich mee. "Voor mannen is dit jaar de uitdaging hoe je vrouwen het beste moet wensen", aldus een mannelijke bezoeker. Na de #metoo-discussie zitten mannen met de vraag of het nog wel verantwoord is een vrouw te zoenen. Deze bezoeker heeft daar gelukkig een passende oplossing voor: "Gewoon een gestrekte arm uitsteken. En alleen zoenen als het gewenst is!"