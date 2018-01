Zeeuwse speurhonden gaan ook op zee zoeken

Drie vrijwilligers van Reddingsorganisatie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De boot mist nog wel een essentieel onderdeel: een motor. "We hebben deze boot bij elkaar kunnen sparen met sponsors en eigen geld", vertelt oprichter Paul van Hese. "Hij is gebruikt als vissersboot maar van origine is het een echte reddingsboot. We willen hem nu opknappen en hem de originele kleuren geven. Alleen hebben we nog geen motor, dus mocht er nog iemand zijn die ons een warm hart toedraagt...."

Pittige job

Reddingsorganisatie Zeeland komt ongeveer vijf keer per jaar in actie. Dat gebeurt in opdracht van de politie of op aanvraag van familie van vermisten. "Op het moment dat je iemand vindt, ga je eigenlijk zo snel mogelijk weg. Je meldt het bij de politie, geeft de coördinaten door en zij doen de rest.

Het kan een pittige job zijn, maar we bereiden ons goed voor. Daarnaast zijn we een echt team. We helpen elkaar er doorheen."

Paul van Hese met speurhond Banjer (foto: Omroep Zeeland)

Een keer per week komen de tien vrijwilligers van Reddingsorganisatie Zeeland bijeen om samen te trainen, maar daarnaast moet je volgens Hese ook bijna elke dag zelf met de hond bepaalde oefeningen doen: "Er gaat veel tijd in zitten. Je moet het echt met passie doen, anders houd je het niet vol."

Fluitje van een cent

Tijdens de training verstopt één van de leden zich onder een donkergroen zeil. "Dan moet de hond echt moeite doen", vertelt Esmeralda, een van de vrijwilligers van de stichting. "Je bent moeilijk zichtbaar en de hond kan moeilijker je geur pakken." Voor Banjer is het een fluitje van een cent. Hij vindt Esmeralda binnen een paar minuten en loopt daarbij recht op zijn doel af.