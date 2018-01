Zeeland wordt wakker: Storm, recepties en speurhonden

(foto: Omroep Zeeland )

Storm

De eerste westerstorm van dit jaar trekt over het land. Het KNMI heeft code geel afgegeven en het beslisteam van Rijkswaterstaat komt bij elkaar om te bepalen of de Oosterscheldekering dicht gaat. Waarschijnlijk wel, want de hoogste verwachte waterstand is drie meter tien. Dat is tien centimeter boven de norm om te sluiten.

Op de nieuwjaarsborrel in Veere wordt gegeten, gedronken en genetwerkt (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwjaarsrecepties

De start van een nieuw jaar is altijd een moment van bezinning en bescheidenheid. Behalve op de nieuwjaarsborrels van de gemeenten. Dinsdagavond waren hapjes, glaasjes met bubbels en een lange rij wachtenden om de burgemeester en de wethouders een hand te geven.

Drie vrijwilligers van Reddingsorganisatie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Vermissingen op zee

Reddingsorganisatie Zeeland gaat zich specialiseren. De leden willen hun speurhonden namelijk in gaan zetten bij vermissingszaken op zee. De honden krijgen extra trainingen voor het werken op het water, daarom heeft de stichting een boot gekocht.

Adwin Hoondert werd bekogeld met stenen in de eerste etappe van de Africa Eco Race, maar haalde de finish wel. (foto: Hoondert Rally Team)

Bekogeld

Team Hoondert is tijdens de eerste etappe van de Afrika Eco Race bekogeld met stenen. Dat gebeurde in het noordelijke deel van Marokko. De voorruit en een lamp sneuvelden. Hoondert haalde de finish wel en eindigde als achttiende in de eerste etappe.

De zonsopkomst bij het Kanaal door Walcheren (foto: Adrie Gideonse | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag raast de eerste westerstorm van het jaar over het land. Dat gaat gepaard met enkele felle buien, soms met hagel en onweer. Daarbij een krachtige tot stormachtige westelijke wind, op zee een westerstorm. Windstoten tot 110 km per uur. Maximumtemperatuur 9 a 10 graden. De wind gaat vanaf de late middag geleidelijk luwen.