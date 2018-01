Storm raast over Zeeland; zware windstoten en gestremde bruggen

(foto: Omroep Zeeland)

Windstoot

In Vlissingen werd vannacht een windstoot van 141 kilometer per uur gemeten en dat is best bijzonder volgens weerman Jos Broeke. "De windstoot was heel lokaal en vond plaats om 03.00 uur toen een actieve buienlijn passeerde." Bij andere weerstations in Zeeland werden op dat moment windsnelheden van rond de 110 kilometer per uur gemeten.

Zware windstoot bij Vlissingen

Windkracht 8 tot 9

Code geel geldt nog tot vanavond 18.00 uur, maar volgens Broeke zal er vandaag niet weer zo'n zware windstoot gemeten worden als in Vlissingen. "Stormweer houden we wel een groot deel van de dag met windkracht 8 tot 9." Vanwege de storm mogen voertuigen met een aanhanger niet over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug. Door de grote toevoer van oppervlaktewater op het kanaal van Gent naar Terneuzen is het sluizencomplex in Terneuzen van 14.00 tot 17.00 uur gestremd voor scheepvaartverkeer. De bruggen over het kanaal van Zuid Beveland zijn wegens de harde wind ook gestremd voor schepen.

Rijkswaterstaat

Vanwege de storm kwam een team van Rijkswaterstaat om 08.30 bij elkaar. Na die bijeenkomst is besloten om de kering nog niet te sluiten en om 11.00 uur weer bij elkaar te komen. De kering wordt gesloten bij een verwachte waterstand van 3 meter.

De verwachte waterstand vandaag is 3.10 meter, maar wind is daarin een bepalende factor volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "We krijgen enorm veel water door de wind die op de kust waait." Het team van Rijkswaterstaat neemt daarom om 11.00 uur een beslissing op basis van de meest recente informatie.

De laatste keer dat de kering dichtging was in oktober 2014. Het water kwam toen tot 3.19 meter boven NAP. In het 31-jarige bestaan van de kering zijn de schuiven 26 keer gesloten vanwege een te hoge waterstand.

Rijkswaterstaat over sluiten van Oosterscheldekering

Overzicht van alle sluitingen

De stormvloedkering kwam in 1986 gereed en moest in de beginjaren veel vaker worden gesloten dan in de laatste twee decennia.

