Nog drie arrestaties na vermoedelijke steekpartij

De politie heeft na de vermoedelijke steekpartij van dinsdagavond op het Houtenplein in Vlissingen nog drie mensen gearresteerd. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of er geschoten is.

Gewonde Vlissingen 1 (foto: HV Zeeland) Chaotische situatie Na het incident ontstond veel onduidelijkheid en een woordvoerder van de politie spreekt van een "chaotische situatie". De politie kreeg meerdere meldingen uit de buurt dat er geschoten werd op het Houtenplein. Eenmaal ter plaatse werd een onderzoek gestart. Daarop werd een 20-jarige Middelburger aangehouden. Hij werd door agenten met getrokken wapen uit zijn auto gepraat. Kort daarop werd een 16-jarige jongen uit Vlissingen gearresteerd. Hij raakte bij het incident lichtgewond. De politie vermoedt dat hij gestoken is. Later op de avond werden ook nog een 42-jarige vrouw uit Vlissingen en een 21-jarige man uit Middelburg opgepakt. Alle verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Interview politiewoordvoerder Politiehonden De politie zette na het incident een "breed plaats delict af" om onderzoek te doen. Daarbij is met honden gezocht naar wapens en munitie. De politiewoordvoerder kon niet zeggen of er naast het wapen ook munitie is aangetroffen. Aan de vermoedelijke steekpartij is waarschijnlijk een conflict voorafgegaan eerder op de dag. Lees ook: Lichtgewonde bij ruzie in Vlissingen, man opgepakt